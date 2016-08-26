Закон Яровой: что записать в протокол об административном правонарушении

(к вопросу о том, как мы одержали победу в Вологде…)

Перепост приветствуется!

Введенные изменения и дополнения в статью 5.26. «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ предусматривают ответственность за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (в частности ст.ст. 24.1, 24.2 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях»).

Установление наличия события правонарушения оформляется протоколом об административном правонарушении, который составляется правоохранительными органами, в большинстве случаев сотрудниками полиции. После чего протокол, вместе с другими материалами по делу предается в суд, который в рамках административного судопроизводства обычно быстр и краток.

Для того чтобы суд не вынес постановление об административном правонарушении, в котором признал бы вас виновным по вышеуказанной статье 5.26, необходимо прежде всего оспорить сам протокол: событие и состав административного правонарушения.

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ:

1. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие состава административного правонарушения.

Протокол составляется путем использования типового бланка, в котором следует обратить внимание на следующие пункты:

ПОДПИСЬ ЗАДЕРЖАННОГО ЛИЦА (запись об отказе подписания протокола)

Не подписывать протокол не имеет смысла, так как в противном случае будет сделана запись об отказе подписания протокола, что фактически будет заменять вашу подпись. Поэтому, протокол подписываем, но заполняем также другие важные графы в нем.

ЗАДЕРЖАННЫЙ (а) ПРОСИЛ (а) УВЕДОМИТЬ О ФАКТЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И МЕСТЕ ЕГО(ее) НАХОЖДЕНИЯ:

Записать необходимо кого именно вы хотите оповестить, номер телефона, адрес. Это может быть ваш адвокат или ближний, который должен знать, что необходимо делать: в первую очередь сообщить информацию адвокату, во-вторых, оповестить о случившемся максимальное количество людей, чтобы те в свою очередь распространили эту информацию. Прибыть на место задержания или в отделение вместе с адвокатом для возможной помощи и фиксации происходящего.

ОБЪЯСНЕНИЕ И ЗАМЕЧАНИЯ ЗАДЕРЖАННОГО (ой):

Этот раздел содержит обычно 2-3 пустых строки, рассчитанных на короткое замечание. Однако этот пункт необычайно важен!!!

Прежде всего, необходимо записать сакраментальную фразу, на которой потом будет настаивать ваш адвокат как на вашей позиции во время судебного заседания или обжалования постановления:

С предъявленными мне обвинениями и действиями сотрудников полиции категорически не согласен (а), считаю их не обоснованными и незаконными.

Далее, обычно отведенные в протоколе 2-3 строки пустого пространства, заканчиваются. Но на оставшемся месте необходимо написать: продолжение объяснений и замечаний на протокол на странице №2, являющейся неотъемлемой частью настоящих объяснений и протокола.

Затем берем чистый лист бумаги А4 формата и ставим вверху его наименование:

Страница №2. Продолжение объяснений и замечаний к Протоколу об административном правонарушении от ХХХ такого-то числа, составленный ХХХХ тем-то и тем-то (должностное лицо) в отношении ХХХ (ваше ФИО) по статье ХХХ (указать статью).

Далее нужно подробно изложить все замечания и несогласия. Сделать это необходимо аргументировано и лучше под диктовку адвоката. Именно так мы смогли победить в Вологде, о чем я писал ранее.

В частности, если обвинения предъявлены в связи с «незаконной миссионерской деятельностью», можно указать, что согласно статьи 28 Конституции Российской Федерации мне гарантирована свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях» мне гарантирована свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения.

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с гражданами Российской Федерации и несут установленную федеральными законами ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Далее необходимо сделать замечания, исходя из конкретной ситуации, которую может правильно оценить адвокат и дать соответствующий совет.

Для этого наберите меня по телефону.

Лучшая защита, как известно нападение. Укажите в объяснении и замечании также следующее:

Согласно пункту 5, пункту 6 статьи 3 N Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях»:

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии.

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом.

Согласно пункту 1-му статьи 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016): Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Сотрудниками полиции было произведено покушение на осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания мной, путем фактически прекращенного из-за действий сотрудников полиции мной религиозных обрядов, которые проводились мной в целях реализации конституционной свободы вероисповедания.

Прошу возбудить в отношении сотрудников полиции административное дело в связи с нарушением 1-му пункту статьи 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016): Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания.

Не хватает листа №2, берем еще один лист чистой бумаги А4 формата и пишем:

Страница №3. Продолжение объяснений и замечаний к Протоколу об административном правонарушении от ХХХ такого-то числа, составленный ХХХХ тем-то и тем-то (должностное лицо) в отношении ХХХ (ваше ФИО) по статье ХХХ (указать статью).

Соответственно в самом протоколе (основной странице) необходимо написать:

продолжение объяснений и замечаний на протокол на странице №2 и №3, которые являются неотъемлемыми частями настоящих объяснений и протокола.

К ПРОТОКОЛУ ПРИЛАГАЕТСЯ:

В этом пункте нужно продублировать информацию и вписать туда следующее: Страница №2, Страница №3. Продолжение объяснений и замечаний к Протоколу об административном правонарушении от ХХХ такого-то числа, составленный ХХХХ тем-то и тем-то (должностное лицо) в отношении ХХХ (ваше ФИО) по статье ХХХ (указать статью).



Ваш христианский адвокат,

кандидат юридических наук,

член Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций

Константин Михайлович Андреев:

http://www.konstantinandreev.ru/

tel.+7(909)935-82-78 Andreev.advokat@gmail.com

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